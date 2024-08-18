В Гарварде узнали, сколько оргазмов должно быть у мужчины за месяц, чтобы снизить риск рака

Мужское здоровье — тема деликатная и очень важная. К сожалению, представители сильной половины человечества очень часто тянут до последнего и не спешат идти к врачу, даже когда самочувствие оставляет желать лучшего.
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