К бабушке на лето! Бабушки, дедушки не являются законными представителями ребёнка! Законными представителями несовершеннолетних являются родители, усыновители, опекуны, попечители (п.
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К бабушке на лето! Бабушки, дедушки не являются законными представителями ребёнка! Законными представителями несовершеннолетних являются родители, усыновители, опекуны, попечители (п.
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