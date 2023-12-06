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Блинкен: Сенат откроет ящик Пандоры, если не одобрит новый пакет помощи Украине

Блинкен: Сенат откроет ящик Пандоры, если не одобрит новый пакет помощи Украине

Американский Сенат откроет ящик Пандоры, если не одобрит новый пакет помощи киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Комментарии
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leonid
Блинкен а не пошёл бы ты в жопину дырку, а? Идиота кусок, бидоновский холуй, вы уже давно его открыли.  Ну, что же успеха вам,  в  полном уничтожении укры, давно пора ликвидировать страну  404.  И надо признать, вы добились большого успеха в  этом.  Молодцы. Так  держать.
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