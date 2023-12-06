Блинкен: Сенат откроет ящик Пандоры, если не одобрит новый пакет помощи Украине

Американский Сенат откроет ящик Пандоры, если не одобрит новый пакет помощи киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии