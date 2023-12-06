Блинкен: Сенат откроет ящик Пандоры, если не одобрит новый пакет помощи Украине

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leonid

Блинкен а не пошёл бы ты в жопину дырку, а? Идиота кусок, бидоновский холуй, вы уже давно его открыли. Ну, что же успеха вам, в полном уничтожении укры, давно пора ликвидировать страну 404. И надо признать, вы добились большого успеха в этом. Молодцы. Так держать.