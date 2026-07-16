Опубликован список центров содействия и точек зарядки в Евпатории ✅ Центры содействия: ▫️ г. Евпатория, пр.
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Опубликован список центров содействия и точек зарядки в Евпатории ✅ Центры содействия: ▫️ г. Евпатория, пр.