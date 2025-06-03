Улицы Владивостока затопило после удара стихии

Во Владивостоке в соответствии с прогнозом синоптиков начался сильный дождь. С самого утра 2 июня осадки идут почти не переставая и уже успели затопить улицы, наиболее уязвимые для удара стихии, сообщает PRIMPRESS.
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