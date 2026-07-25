«Продолжаете славные флотские традиции»: Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

Именно военные моряки делают российский флот сильным и современным. Это подчеркнул министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ, его цитирует пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.