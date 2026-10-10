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«Зенит» проиграет «Краснодару» из-за старой проблемы: она ослабляет команду уже много лет

«Зенит» проиграет «Краснодару» из-за старой проблемы: она ослабляет команду уже много лет

Головная боль Семака.«Зенит» в летнее трансферное окно провел солидную закупку: привез Фелипе Аугусто из «Трабзонспора», Артема Карпукаса из «Локомотива», Кевина Андраде из «Балтики» и вернул из «Сочи» воспитанника Александра Дегтева.

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