В Польше состоялась акция против поддержки Украины. Она получила название "Воскресенье расплаты". По данным издания Mysl Polska, перед посольством Украины в Варшаве собрались несколько сотен людей.
В Польше состоялся митинг против поддержки Украины
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
В Польше некому навести порядок? Значит они - русские!
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16 час.
лина любимцева
Эта, так называемая Украина, возглавляемая сейчас мерзкими жЫдо-бандэровцами, уже всех ДОСТАЛА!!
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16 час.
лл
лина любимцева
В Германии тоже некому навести порядок. Значит немцы - тоже русские?🙃
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15 час.
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