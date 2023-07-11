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В Польше состоялся митинг против поддержки Украины

В Польше состоялась акция против поддержки Украины. Она получила название "Воскресенье расплаты". По данным издания Mysl Polska, перед посольством Украины в Варшаве собрались несколько сотен людей.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
В Польше некому навести порядок? Значит они - русские!
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16 час.
лина любимцева
Эта, так называемая Украина, возглавляемая сейчас мерзкими жЫдо-бандэровцами,  уже всех ДОСТАЛА!!
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16 час.
лл
лина любимцева
В Германии тоже некому навести порядок. Значит немцы - тоже русские?🙃
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15 час.

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