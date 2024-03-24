Ультиматум Зеленскому со стороны США: Херш заявил об условиях от Вашингтона Евгения КомароваПо данным американского журналиста Сеймура Херша, переговоры между Россией и Украиной о возможном мирном разрешении конфликта могли бы начаться значительно раньше, но столкнулись с препятствием в виде ультиматума со стороны США.