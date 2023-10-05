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"Русская пропаганда требует пристального внимания со стороны международных комиссий", - Мёсе обещает сделать выводы

"Русская пропаганда требует пристального внимания со стороны международных комиссий", - Мёсе обещает сделать выводы

Politiki.net На ваш резонный вопрос кто такой Эрик Мёсе, отвечаю - это председатель якобы независимой, с какого то международной, наспех собранной комиссии, по расследованию событий в одной евроустремлённой стране.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Морда редкой гниды. В прошлой жизни был либо червем, на крайняк черепашкой.
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36 мин.
лина любимцева
Запад все наглые врали и провокаторы!!
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11 мин.
лл
лина любимцева
Вонючим слизняком  он был...
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11 мин.

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