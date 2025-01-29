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Уголовное дело на министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона

Уголовное дело на министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона

Уголовное дело на министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона.Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

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