Губернатор Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с Днём Победы

<p align="center"> <b><span style="color: #003d90;">Уважаемые ивановцы! </span></b> </p> <b><span style="color: #003d90;"> </span></b> <p align="center"> <b><span style="color: #003d90;"> Дорогие ветераны! </span></b> </p> <b><span style="color: #003d90;"> </span></b> <p align="center"> <b><span style="color: #003d90;"> Товарищи воины ивановского гарнизона! </span></b> </p> <p> Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! </p> <p> День Победы близок и дорог каждому из нас! Этот праздник имеет особое значение для каждой семьи в России.