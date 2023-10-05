Успешный кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит роглайт-ответвление Rogue Core — тизер-трейлер и первые подробностиРазработчики из датской студии Ghost Ship Games анонсировали кооперативный роглайт-экшен Deep Rock Galactic: Rogue Core — ответвление успешного шутера 2020 года.
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