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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Успешный кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит роглайт-ответвление Rogue Core —...

Успешный кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит роглайт-ответвление Rogue Core —...

Успешный кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит роглайт-ответвление Rogue Core — тизер-трейлер и первые подробностиРазработчики из датской студии Ghost Ship Games анонсировали кооперативный роглайт-экшен Deep Rock Galactic: Rogue Core — ответвление успешного шутера 2020 года.

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