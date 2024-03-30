Возле здания "Крокуса" пройдет православная панихида

Сергей Бобылев/РИА Новости Архиепископ Русской Православной Церкви (РПЦ), глава Одинцовской и Красногорской епархий Фома (Мосолов) проведет панихиду на девятый день после трагедии в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».
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