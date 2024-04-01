В Смоленске доброволец СВО смог добиться положенных выплат через суд

Мужчина был дважды ранен Смолянин, участвующий в специальной военной операции в качестве добровольца, подал иск к региональному министерству социального развития о назначении единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей.
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