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Просто о сложном: 23 лучшие статьи 2023 года

Просто о сложном: 23 лучшие статьи 2023 года

Весь мир уже несколько дней живет в новом 2024 году, а мы продолжаем подводить итоги прошлого. На этот раз представляем дайджест из 23 самых интересных статей раздела «Сюжет» на сайте Госкорпорации Ростех в 2023 году.

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