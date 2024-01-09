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Селимхан и Нажмудин жестко заставили Татьяну извиняться за жалобу на неубранный снег

Селимхан и Нажмудин жестко заставили Татьяну извиняться за жалобу на неубранный снег

Ну что же, друзья, завершим наш марафон новогодних и рождественских историй случаем из Североуральска.

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Комментарии
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Денис Зарюгин
Недавно некий верховный муфтий Москвы откровенно заявил, что политика власти во главе с Путиным - это миграционная и демографическая исламизация России, а для исламистов русские - это неверные, надругаться над которыми благое дело для мусульманина, так что это только цветочки, ягодки будут впереди.
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4 час.
Василий Целовальников
Этот эпизод, следствие нашей добропорядочности, которую надо проявлять к нормальным людям, но не к таким, которые фигурируют в настоящей статье! И стоит обратить внимание, на местных руководителей района и выявить-почему эти приезжие (бизнесмены), так себя ведут! Может и уголовная статья, здесь появится!!!
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4 час.
Владимир Елкин
Конкретно этих фигурантов нужно так отпрессовать, чтоб другим неповадно было! Думаю, что дагестанская диаспора его не поддержит!
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3 час.

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