16/09/24==ПОСЛЕ МАССИРОВАННОЙ АТАКИ ВСУ В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫСВЕТИЛАСЬ ПРОБЛЕМА, КАСАЮЩАЯСЯ ВСЕЙ РОССИИ

После массированной атаки ВСУ в Подмосковье высветилась проблема, касающаяся всей России. Массированный налёт БПЛА показал, что гигантские "человейники" в нашей стране – это угроза не только для демографической ситуации, но для безопасности населения.
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