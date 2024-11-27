Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен проинформировал о том, что власти державы и прочих поддерживающих киевский режим государств в обозримом будущем передадут украинской стороне $50 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии