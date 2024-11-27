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Возникает вопрос: а нужна ли власти оппозиция? Конечно, нужна. Только какая? Не ...

Возникает вопрос: а нужна ли власти оппозиция? Конечно, нужна. Только какая? Не малолетки, которых навальнисты выгоняли на улицы и которые не понимали, за что они борются, в то время как дети Навального были в Лондоне.

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