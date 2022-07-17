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Джейден Харди начал ведение вместо того, чтобы ввести мяч в игру

Джейден Харди начал ведение вместо того, чтобы ввести мяч в игру

Новичок «Далласа» Джейден Харди стал автором курьезного момента во время матча Летней лиги против «Лейкерс».

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