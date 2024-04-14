Иравани: Иран ответит США в случае военной операции против республики

Постоянный представитель иранской стороны при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани поделился сведениями о том, как держава будет действовать, если Соединённые Штаты Америки попытаются её атаковать.
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