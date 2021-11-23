Berg PRESS

385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дина Скребец
    Может ещё скажет,что сама разработала эту стратегию?😀Тихановская озвуч...
  • Геннадий Бережнов
    И что Россия будет ждать когда они там разродятся? Похоже что так.В Молдавии не вид...
  • Ваша Светлость
    Цыгане, бл...!В Молдавии не вид...

Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США

Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов США, если цены на этот энергоноситель не снизятся, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх