Названы способы распознать черных риелторов

Юрист Рыкалов: добросовестный риелтор не откажется от заключения договора Указать на черного риелтора могут такие особенности, как нежелание заключать договор оказания услуг, попытки скрыть документы и уклониться от предоставления удостоверения личности.
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