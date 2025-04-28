Хорош ли план? Вчера вечером, после визита спецпосланника Трампа, го-на Витькоффа, или как там его, в западных СМИ, например, в Reuters, появился текст сделки о мирном урегулировании, предложенной США.
Трамп отправляет Путина к Зеленскому: президент США считает, что сделка по Украине почти согласована
Комментарии
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BN
Boris Nevzorov
Что бы жиденок не подписал, висеть ему за яйца на столбе. Украину продал, народ побил. Его нацики ему не простят. Доня обнаглел. Его подельник организовал этот бардак, а Доня как бы и не причем. 13 лет поставляли летальное оружие, угробили сотни тысяч народа, развалили и разграбили цветущее государство.. И он добрый и пушистый, пришел замерить смертельных врагов. Этакий голубь мира. Надо поскорее сделать дело, получить миротворца и пошел дальше по свету гадить. А у нас дела сложнее. Пока гадину не задушим в ее колыбеле, не будет нам покоя.Пока идет СВО, такое впечатление, что мы не думали, а что дальше. Внутри гадину не задавили, а они знают, что придет и их время..Повылазят из щелей, ждуны дождались и радуются, что в военное время их не расстреляли. На необъятных просторах России расселились миллионы мигрантов. Россию ненавидят и только. хотят организова!ь свой халифат из нашей территории. Это и ИГИЛ и ещё хуже. Наша толерантность позволили принять сотни тысяч хохлов, сбежавших от мобилизации.на УК. Отсиделись, можно и повеселиться. Итого, на каждого россиянина по 2,5 диверсанта, ВОТ ЭТО БУДЕТ ПЛЯСКА НА КОСТЯХ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД.БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ А ВСЕХ ДОГОВОРЩИКОВ ПОСЛАТЬ. ЭТО НАША ВОЙНА!!!
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10 час.
ТГ
Татьяна Гусева
С какого перепугу Путин должен идти к Зеленскому? Зеля проигрывает, вот пусть он и идёт.
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9 час.
Александр Батт
Да не будет никаких договоров. Трамп пропиарится, а потом будет вооружать Украину.
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6 час.
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