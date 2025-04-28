Трамп отправляет Путина к Зеленскому: президент США считает, что сделка по Украине почти согласована

BN

Boris Nevzorov

Что бы жиденок не подписал, висеть ему за яйца на столбе. Украину продал, народ побил. Его нацики ему не простят. Доня обнаглел. Его подельник организовал этот бардак, а Доня как бы и не причем. 13 лет поставляли летальное оружие, угробили сотни тысяч народа, развалили и разграбили цветущее государство.. И он добрый и пушистый, пришел замерить смертельных врагов. Этакий голубь мира. Надо поскорее сделать дело, получить миротворца и пошел дальше по свету гадить. А у нас дела сложнее. Пока гадину не задушим в ее колыбеле, не будет нам покоя.Пока идет СВО, такое впечатление, что мы не думали, а что дальше. Внутри гадину не задавили, а они знают, что придет и их время..Повылазят из щелей, ждуны дождались и радуются, что в военное время их не расстреляли. На необъятных просторах России расселились миллионы мигрантов. Россию ненавидят и только. хотят организова!ь свой халифат из нашей территории. Это и ИГИЛ и ещё хуже. Наша толерантность позволили принять сотни тысяч хохлов, сбежавших от мобилизации.на УК. Отсиделись, можно и повеселиться. Итого, на каждого россиянина по 2,5 диверсанта, ВОТ ЭТО БУДЕТ ПЛЯСКА НА КОСТЯХ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД.БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ А ВСЕХ ДОГОВОРЩИКОВ ПОСЛАТЬ. ЭТО НАША ВОЙНА!!!