Коми-пермяки: что это за народ, где и как живут, язык и религия

Кто такие коми-пермяки Внешность Язык Культура и быт Религия Кто такие коми-пермяки Фото: Midjourney Коми-пермяки — потомки древних пермских племен, которые населяли эти земли задолго до освоения территорий русскими.
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