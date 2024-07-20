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«МЮ» интересно подписать Рабьо свободным агентом. Хавбек хочет в АПЛ после ухода из «Юве» (L’Équipe)

«МЮ» интересно подписать Рабьо свободным агентом. Хавбек хочет в АПЛ после ухода из «Юве» (L’Équipe)

Английский клуб заинтересован в трансфере французского хавбека на правах свободного агента, сообщает Get French Football News со ссылкой L’Équipe.

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