Глава Минфина США Бессент назвал сделку по ископаемым "флеш-роялем" для Зеленского

Украина и США накануне подписали сделку о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых.Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете утверждал, что у того нет никаких преимуществ (козырей) в переговорах.