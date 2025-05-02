Глава Минфина США Бессент назвал сделку по ископаемым "флеш-роялем" для Зеленского

Украина и США накануне подписали сделку о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых.Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете утверждал, что у того нет никаких преимуществ (козырей) в переговорах.
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