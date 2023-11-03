В советские времена крымчане были более психически и эмоционально выносливыми, — психолог

В случае сомнения в психической полноценности у следствия или суда в отношении исследуемого назначается судебно-психиатрическая экспертиза или комплексное исследование, в котором задействованы психолог, сексолог и психиатр, рассказал в интервью «Крымской газете» судебный эксперт ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1», главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Республики Крым Виктор Темник.