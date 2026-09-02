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Почти 17 тысяч подмосковных медиков получили компенсацию аренды жилья

Почти 17 тысяч подмосковных медиков получили компенсацию аренды жилья

В Московской области для сотрудников государственных медицинских учреждений действует программа ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

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