МИД Швейцарии: на конференцию по Украине приглашены более 160 делегаций

В министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что на предстоящую мирную конференцию по Украине приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран "Большой семерки" (G7), "Большой двадцатки" (G20) и БРИКС.
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