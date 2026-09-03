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Газета.ру

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Барбю: прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции

Барбю: прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции

Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Об этом заявила министр экологического перехода республики Моник Барбю, ее слова передает газета Le Figaro.

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