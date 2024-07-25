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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У хавбека Аргентины Альмады украли драгоценности на 50 000 евро на Олимпиаде-2024 во Франции. Следов взлома в раздевалке не обнаружено

У хавбека Аргентины Альмады украли драгоценности на 50 000 евро на Олимпиаде-2024 во Франции. Следов взлома в раздевалке не обнаружено

Напомним, главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано после матча с Марокко (1:2) заявил, что Тьяго Альмада был ограблен.

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