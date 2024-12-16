Вопрос цен на продукты питания стал одной из наиболее актуальных тем, которые россияне поднимают в рамках прямой линии с Путиным.
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Вопрос цен на продукты питания стал одной из наиболее актуальных тем, которые россияне поднимают в рамках прямой линии с Путиным.