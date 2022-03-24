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Крикунов об ответе России на действия ИИХФ: «Выйти оттуда и сделать лигу наподобие НХЛ. Без пауз на Евротур сделать сильный чемпионат, без оглядок на сборную»

Владимир Крикунов предлагает России выйти из ИИХФ и сделать сильным чемпионат КХЛ. Международная федерация хоккея сообщила, что по итогам своего расследования может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.

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