Григорий Лепс отдыхает с невестой-внучкой: от счастья так и светится

Шумиха вокруг личной жизни Григория Лепса не утихает. Все началось еще несколько недель назад, когда певец появился на красной дорожке одной из музыкальных премий в сопровождении очаровательной молодой женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии