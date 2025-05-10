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Мода и Шоу-бизнес

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В Британии певцы Элтон Джон, Пол Маккартни и Дуа Липа подписали письмо против ИИ

В Британии певцы Элтон Джон, Пол Маккартни и Дуа Липа подписали письмо против ИИ

Певица Дуа Липа, певцы Элтон Джон и Пол Маккартни, писатель Кадзуо Исигуро и актер Иэн Маккеллен в числе других британских звезд подписали письмо об ограничении искусственного интеллекта к премьер-министру страны Киру Стармеру.

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