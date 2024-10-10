Приятное пополнение в Xbox Game Pass: Подписчики на Xbox Series X|S и ПК получат MechWarrior 5: Cla...

Приятное пополнение в Xbox Game Pass: Подписчики на Xbox Series X|S и ПК получат MechWarrior 5: Clans в день релизаMechWarrior 5: Clans станет третьей игрой Piranha Games во франшизе MechWarrior после MechWarrior Online 2013 года и MechWarrior 5: Mercenaries 2019 года.