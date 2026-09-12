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Законопроект о возврате НДС 20% и порога 60 млн для УСН: что происходит с налоговой реформой

Законопроект о возврате НДС 20% и порога 60 млн для УСН: что происходит с налоговой реформой

Налоговая реальность 2026 года только начала укладываться в рабочие процессы предпринимателей, как информационное пространство взорвалось новостью о возможном откате ключевых параметров реформы.

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