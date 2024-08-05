Уровень безработицы в зоне евро растет

Уровень безработицы в зоне евро в июне вырос до 6,5% с 6,4% в мае, в то время как в Европейском союзе уровень безработицы в июне составил 6%, оставаясь стабильным по сравнению с маем, согласно данным, опубликованным в четверг Европейским статистическим управлением (Eurostat).