В Херсонской области сотрудники полиции рассказали школьникам о вреде наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Каланчакское» провели для учеников Новокиевской школы Каланчакского муниципального округа профилактическую лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.
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