В Омске пропал 17-летний кадет. Вчера он вышел из дома на Левом берегу и не вернулся. UPD. Парня нашли - с ним все в порядке.
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В Омске пропал 17-летний кадет. Вчера он вышел из дома на Левом берегу и не вернулся. UPD. Парня нашли - с ним все в порядке.