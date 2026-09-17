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Анонс игры Sea Sniffers про исследование подводных просторов

Анонс игры Sea Sniffers про исследование подводных просторов

Состоялся анонс проекта «Sea Sniffers» от студий «Blastmode» и «MP2 Games».Игра представляет собой симулятором подводной рыбалки.

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