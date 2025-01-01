Стало известно, на что может пойти Трамп в переговорах с Путиным

19FortyFive: Трампу придется пойти на уступки в переговорах с Путиным Издание 19FortyFive предполагает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет вынужден пойти на территориальные уступки в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
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