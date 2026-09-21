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Царьград

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Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения аритмии

Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения аритмии

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что самолечение при аритмии опасно, так как требует индивидуального подхода.

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