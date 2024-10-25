Алтайская гора Белуха попала в десятку самых мистических мест для путешествий

У туристов выяснили, какие из посещенных ими мест показались самыми таинственными Гора Белуха, расположенная в Республике Алтай, заняла шестую строчку в десятке самых мистических мест для путешествий осенью по России, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха "Твил.