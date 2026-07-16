Денег нет. Только риторика. На сходке в Киеве все очень рутинно

Юго-Восточная Европа точно не является ключевым фактором в поддержке Украины ни в финансах, ни в вооружениях, поэтому ничего, кроме риторики Киеву на саммите не обломится, заявил iROZHLAS аналитик Петр Чермак.
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