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Закон, порядок, государство

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Денег нет. Только риторика. На сходке в Киеве все очень рутинно

Денег нет. Только риторика. На сходке в Киеве все очень рутинно

Юго-Восточная Европа точно не является ключевым фактором в поддержке Украины ни в финансах, ни в вооружениях, поэтому ничего, кроме риторики Киеву на саммите не обломится, заявил iROZHLAS аналитик Петр Чермак.

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