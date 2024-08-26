Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Что посеешь - то и пожнешь? А кого вы все года во власть выбирали? Забыли?Угроза России кот...
  • Serg
    Таджикских баранов не перевоспитаешь, как, впрочем и казахских. У последних ослое..в тоже привычка залезть на лавочку...С грязными ногами...
  • Сергей ЕВ
    Мало. Враги России должны быть уничтоженыРоссийские военны...

От Советского Информбюро

От Советского Информбюро

Вы заметили, как резко поменялось поведение Зеленского и его шайки в последние пару недель? До этого они весьма приуныли, и всё чаще озвучивали тезисы о готовности к переговорам (с оговорками, конечно) и даже намекали на невозможность выхода на границы 1991 года (то есть были готовы к территориальным уступкам, лишь бы сохранить власть).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх