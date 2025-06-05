Школьные медпункты меняются: Минздрав вводит новые правила и стандарты оснащения

Минздрав усиливает медпомощь в школах и детсадах, а также расширяет предупреждения о вреде курения.Министерство здравоохранения России обновило правила оказания медицинской помощи школьникам и воспитанникам детских садов, а также расширило предупреждения о вреде курения, сообщает "КП".