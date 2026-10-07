Пушка с отлитой головой и "Апостол" раскроют правду о личности Ивана Грозного

НМГ Телеканал РЕН ТВ 11 октября покажет новый документальный фильм "Иван Грозный" из цикла НМГ ДОК "Великие".
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